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Lenovo представила стодолларовые безрамочные смартфоны K5 и K5 Play
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Lenovo представила стодолларовые безрамочные смартфоны K5 и K5 Play 

Ferra.ru 20 минут назад
Фото: MobileDevice.ru
Китайская компания Lenovo представила пару недорогих смартфонов K5 и K5 Play, выполненных в модном сейчас безрамочном дизайне со сканером отпечатков пальцев на задней панели и двойной основной камерой.
Оба смартфона заключены в корпуса со стеклянной задней панелью, оснащаются 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором на 3000 мАч.
Основная двойная камера Lenovo K5 сочетает модули на 13 и 5 Мп, а Lenovo K5 Play — 13 и 2 Мп, последний также поддерживает функцию разблокировки по лицу.
Смартфон Lenovo K5 базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek MT6750, 3 ГБ оперативной и 32 Гб встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Программная платформа — Android 7.1 Nougat с ZUI 3.1 lite. Смартфон Lenovo K5 Play — на восьмиядерном Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 Гб встроенной флеш-памяти, Android 8.0 Oreo с ZUI 3.7. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.0/4.2, GPS.
Смартфоны Lenovo K5 и Lenovo K5 Play предлагаются в Китае по цене порядка 142 и 110 долларов США.
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