Ещё
Безрамочный смартфон Lenovo S5 с двойной камерой представлен официально
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

Безрамочный смартфон Lenovo S5 с двойной камерой представлен официально 

Ferra.ru 4 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
Китайская компания Lenovo представила смартфон Lenovo S5 среднего уровня, выполненный в модном сейчас безрамочном дизайне со сканером отпечатков пальцев на задней панели и двойной основной камерой.
Смартфон оснащаеся 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 13+13 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 или 4 оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ.
Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo с оболочкой ZUI 3.7.
Смартфон Lenovo S5 предлагается по цене 157 долларов за версию 3+32 ГБ, 189 долларов за 4+64 ГБ и 236 долларов за 4+128 ГБ.
Ferra.ru: последние новости
Дуров снова отказался выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки Telegram Сооснователь WhatsApp призывает удалить Facebook YouTube разрешил стримить прямо с веб-камеры
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ172
Путин занялся «списком Собчак»63
Россия закрыла границу для грузов с Украины134
Пенсии россиян будут считать по-новому141
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение