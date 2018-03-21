Безрамочный смартфон Lenovo S5 с двойной камерой представлен официально

Китайская компания Lenovo представила смартфон Lenovo S5 среднего уровня, выполненный в модном сейчас безрамочном дизайне со сканером отпечатков пальцев на задней панели и двойной основной камерой.

Смартфон оснащаеся 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 13+13 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 или 4 оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo с оболочкой ZUI 3.7.

Смартфон Lenovo S5 предлагается по цене 157 долларов за версию 3+32 ГБ, 189 долларов за 4+64 ГБ и 236 долларов за 4+128 ГБ.