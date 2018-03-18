Twitter следом за Facebook и Google может запретить рекламу криптовалют

Сервис микроблогов Twitter намеревается также ввести запрет на рекламу криптовалют и ICO. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные источников Sky News.

Собеседники телеканала рассказали, что новая рекламная политика сервиса микроблогов вступит в силу в течение двух недель. Официально эта информация пока не подтверждена.