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Еженедельная программа Вести.net от 17 марта 2018 года
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Еженедельная программа Вести.net от 17 марта 2018 года 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
Чего ждать от голосового помощника Алиса, внезапные перемены на еще даже не сформировавшемся российском рынке каршеринга, ну и, разумеется, новости из области кибербезопасности, разные — позитивные и не очень. Главные события уходящей недели в мире технологий — в итоговом выпуске программы Вести.net.
В этом выпуске:
США впервые обвинили Россию в атаках на ключевую инфраструктуру. Министерство внутренней безопасности США и ФБР в совместном информационном бюллетене описали многоступенчатую кампанию хакеров по проникновению в системы управления в энергетическом и ядерном секторе. При этом почему американцы считают виновником атак Россию — не ясно.
— На саммите по кибербезопасности, ежегодно организуемом "Лабораторией Касперского", был представлен доклад о самой, пожалуй, совершенной и скрытной кибершпионской операции последнего времени. Вредоносное ПО под названием Slingshot — «Рогатка» — предназначено для точечной слежки и настолько сложно, что, скорее всего, было разработано при непосредственном участии какого-то государства. А еще его создатели, похоже, неравнодушны к творчеству Толкиена.
— В России на этой неделе главным генератором IT-новостей стал "Яндекс". В частности, новый этап начался в жизни первого российского цифрового ассистента: стартовало публичное тестирование платформы «Диалоги», и впервые позволил обучать Алису новым навыкам.
— Вторая новость от «Яндекса» тоже про Алису: теперь ассистент работает на десктопных компьютерах с Windows через «Яндекс. Браузер».
— И еще одна новость непосредственно затрагивает крупнейший российский поисковик. «Яндекс», недавно запустивший в Москве свой сервис поминутной аренды автомобилей «Драйв», столкнулся с перегруппировкой конкурентов. Несколько из них решили объединиться под крылом YouDrive: компания теперь не только сама по себе каршеринг, но и агрегатор каршерингов.
Google представила новую версию своей мобильной операционки, Android P. Пока что это бета, причем не вполне стабильная, и до финального релиза еще несколько месяцев. Однако с ключевыми нововведениями в Google уже определились.
— Компания Kitty Hawk, финансируемая сооснователем Google Ларри Пейджем, раскрыла свой проект беспилотного электрического аэротакси. Разработанные стартапом «вертосамолеты» уже тестируют в Новой Зеландии.
— Фишка недели: пресс-карты
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