Еженедельная программа Вести.net от 17 марта 2018 года

Чего ждать от голосового помощника Алиса, внезапные перемены на еще даже не сформировавшемся российском рынке каршеринга, ну и, разумеется, новости из области кибербезопасности, разные — позитивные и не очень. Главные события уходящей недели в мире технологий — в итоговом выпуске программы Вести.net.

В этом выпуске:

— На саммите по кибербезопасности, ежегодно организуемом "Лабораторией Касперского" , был представлен доклад о самой, пожалуй, совершенной и скрытной кибершпионской операции последнего времени. Вредоносное ПО под названием Slingshot — «Рогатка» — предназначено для точечной слежки и настолько сложно, что, скорее всего, было разработано при непосредственном участии какого-то государства. А еще его создатели, похоже, неравнодушны к творчеству Толкиена.

— В России на этой неделе главным генератором IT-новостей стал "Яндекс" . В частности, новый этап начался в жизни первого российского цифрового ассистента: стартовало публичное тестирование платформы «Диалоги», и впервые позволил обучать Алису новым навыкам.

— Вторая новость от «Яндекса» тоже про Алису: теперь ассистент работает на десктопных компьютерах с Windows через «Яндекс. Браузер».

— И еще одна новость непосредственно затрагивает крупнейший российский поисковик. «Яндекс», недавно запустивший в Москве свой сервис поминутной аренды автомобилей «Драйв», столкнулся с перегруппировкой конкурентов. Несколько из них решили объединиться под крылом YouDrive: компания теперь не только сама по себе каршеринг, но и агрегатор каршерингов.

Google представила новую версию своей мобильной операционки, Android P. Пока что это бета, причем не вполне стабильная, и до финального релиза еще несколько месяцев. Однако с ключевыми нововведениями в Google уже определились.

— Компания Kitty Hawk, финансируемая сооснователем Google Ларри Пейджем, раскрыла свой проект беспилотного электрического аэротакси. Разработанные стартапом «вертосамолеты» уже тестируют в Новой Зеландии

— Фишка недели: пресс-карты