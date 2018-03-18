На сайт Роскомнадзора совершена хакерская атака

Количество хакерских атак накануне выборов президента Российской Федерации выросло. В частности, был атакован сайт Роскомнадзора. Об этом в субботу 17 марта сообщило РИА «Новости», со ссылкой на Михаила Осеевского, который является главой «Ростелекома».
Как говорится в сообщении, в последние дни возросла активность недоброжелателей и хакерские атаки идут на самые разные сайты. Сегодня был атакован сайт Роскомнадзора.
Также Осеевский выразил свою уверенность в том, что россияне смогут беспрепятственно наблюдать за ходом голосования.
Ранее сообщалось, что около миллиона граждан России были подвергнуты хакерским атакам в прошлом году с помощью специальных программ, использованных вымогателями.