На сайт Роскомнадзора совершена хакерская атака

На сайт Роскомнадзора была совершена хакерская атака

Количество хакерских атак накануне выборов президента Российской Федерации выросло. В частности, был атакован сайт Роскомнадзора . Об этом в субботу 17 марта сообщило РИА «Новости» , со ссылкой на Михаила Осеевского, который является главой «Ростелекома».

Как говорится в сообщении, в последние дни возросла активность недоброжелателей и хакерские атаки идут на самые разные сайты. Сегодня был атакован сайт Роскомнадзора.

Также Осеевский выразил свою уверенность в том, что россияне смогут беспрепятственно наблюдать за ходом голосования.