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На сайт Роскомнадзора совершена хакерская атака
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На сайт Роскомнадзора была совершена хакерская атака 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Количество хакерских атак накануне выборов президента Российской Федерации выросло. В частности, был атакован сайт Роскомнадзора. Об этом в субботу 17 марта сообщило РИА «Новости», со ссылкой на Михаила Осеевского, который является главой «Ростелекома».
Как говорится в сообщении, в последние дни возросла активность недоброжелателей и хакерские атаки идут на самые разные сайты. Сегодня был атакован сайт Роскомнадзора.
Также Осеевский выразил свою уверенность в том, что россияне смогут беспрепятственно наблюдать за ходом голосования.
Ранее сообщалось, что около миллиона граждан России были подвергнуты хакерским атакам в прошлом году с помощью специальных программ, использованных вымогателями.
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