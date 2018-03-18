В магазине Google Play появится ряд новых функций

Новый магазин Google Play появится в конце марта 2018 года. Для пользователей станет доступен целый ряд новых функций.

Как сообщают «Известия», после обновления владельцам гаджетов на базе Android станет доступен новый размер скриншотов программного обеспечения и видеороликов. Разработчики сделали их более заметными.

Специалисты также добавили плавный скроллинг. Кроме того, пользователи смогут открывать скриншоты поверх страницы и разворачивать их на полный экран.

В начале марта сообщалось, что новый подслушивающий вирус, атакующий устройства на платформе Android, стал распространяться среди пользователей смартфонов. Вредоносная программа называется RedDrop. Она тайно записывает все происходящее вблизи устройства на диктофон. Данные она выгружает на файлообменники. Вирус также может подписать пользователя на платные мобильные сервисы или установить другие вирусы на смартфон.