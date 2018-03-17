Более 7 тыс. точек публичного доступа Wi-Fi проверил Роскомнадзор с начала года

«Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой с начала года проверили более 7 тыс. точек беспроводного доступа в общественных местах. В 6% случаев (около 400 точек доступа) выявлены нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей. Больше всего нарушений выявлено в Центральном (142 точки доступа с нарушениями) и Северо-Кавказском (86) федеральных округах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по итогам проведенных проверок составлено 49 протоколов об административных правонарушениях в отношении операторов связи. В остальных случаях публичные точки доступа были организованы абонентами операторов связи, с которыми заключены абонентские договоры. Территориальные органы Роскомнадзора в таких случаях направляют информацию в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством РФ

«В целях сокращения числа нарушений Роскомнадзор на регулярной основе наряду с контрольно-надзорной работой проводит профилактические мероприятия, направленные на предотвращение нарушений, связанных с организацией публичных точек доступа Wi-Fi», — подчеркнули в ведомстве.

В 2017 г. было выявлено около 2 тыс. нарушений, касающихся отсутствия идентификации пользователей (6,26% от общего объема проверенных точек) — в три раза меньше, чем в 2016 г. (более чем в 6 тыс. случаях, 30%).