Facebook удалил страницу фирмы, помогавшей Трампу на выборах

Причиной удаления страницы стало нарушение политики неразглашения данных пользователей. По данным Facebook, разработчик приложения thisisyourdigitallife профессор Кембриджского университета Александр Коган передал Cambridge Analytica и еще одной фирме данные пользователей приложения, связанные с их учетными записями в социальной сети.

Руководство Facebook узнало о нарушении в 2015 году и потребовало удалить данные. Фирма и разработчик приложения заверили социальную сеть в том, что выполнили требование, но несколько дней назад Facebook стало известно, что данные не были удалены полностью. Страница фирмы была удалена до выяснения подробностей.