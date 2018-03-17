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Facebook заблокировала аккаунт фирмы, работавшей на предвыборную кампанию Трампа
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Facebook заблокировала аккаунт фирмы, работавшей на предвыборную кампанию Трампа 

ТАСС 14 часов назад
Фото: Newsru.com
НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook заблокировала страницу британской компании Cambridge Analytica, занимающейся анализом данных для предвыборных кампаний. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.
Причиной блокировки аккаунта стало нарушение правил соцсети в области политики неразглашения данных пользователей. Как отметили в Facebook, еще в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе соцсети, передал Cambridge Analytica данные об около 270 тыс. пользователей, связанные с их учетными записями в Facebook. Приложение, о котором идет речь, занималось составлением психологических портретов пользователей.
В соцсети указали, что программа получала данные пользователей с их разрешения, однако Коган нарушил правила Facebook, так как без уведомления передал полученную им информацию в компанию Cambridge Analytica. В 2015 году Facebook заблокировал приложение на своей платформе и потребовал от Когана и британской компании удалить данные. Однако несколько дней назад в соцсети выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.
Базирующаяся в Лондоне Cambridge Analytica занималась в том числе сбором информации в соцсетях об американском электорате для предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.
Ранее стало известно, что глава фирмы Александр Никс в 2016 году отправил электронное письмо основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу. В нем он просил предоставить ему доступ к удаленной личной переписке экс-кандидата на президентских выборах США Хиллари Клинтон, которую можно было бы использовать в выгодных для штаба Трампа политических целях. WikiLeaks никогда не подтверждала, что в ее распоряжении могла находиться удаленная переписка Клинтон. По словам Ассанжа, запрос Cambridge Analytica был отклонен его организацией.
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