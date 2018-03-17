Facebook заблокировала аккаунт фирмы, работавшей на предвыборную кампанию Трампа

НЬЮ-ЙОРК , 17 марта. / ТАСС /. Социальная сеть Facebook заблокировала страницу британской компании Cambridge Analytica, занимающейся анализом данных для предвыборных кампаний. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

Причиной блокировки аккаунта стало нарушение правил соцсети в области политики неразглашения данных пользователей. Как отметили в Facebook, еще в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе соцсети, передал Cambridge Analytica данные об около 270 тыс. пользователей, связанные с их учетными записями в Facebook. Приложение, о котором идет речь, занималось составлением психологических портретов пользователей.

В соцсети указали, что программа получала данные пользователей с их разрешения, однако Коган нарушил правила Facebook, так как без уведомления передал полученную им информацию в компанию Cambridge Analytica. В 2015 году Facebook заблокировал приложение на своей платформе и потребовал от Когана и британской компании удалить данные. Однако несколько дней назад в соцсети выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.

Дональда Трампа. Базирующаяся в Лондоне Cambridge Analytica занималась в том числе сбором информации в соцсетях об американском электорате для предвыборной кампании нынешнего президента США