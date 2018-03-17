CNN запустило трансляцию новостей в виртуальной реальности

Американский медиагигант CNN совместно с интерактивной развлекательной студией Magnorus разработали приложение — CNNVR специально для пользователей гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift. Приложение дает возможность смотреть свежие новостные сюжеты, находясь буквально в «центре» событий, так как гарнитура обеспечивает «круговой обзор».

Для этого необходимо в соответствии с инструкциями загрузить приложение CNNVR, выбрать в меню разделы «Новости» или «360», после чего сразу же можно в полной мере ощутить эффект присутствия на месте репортажа рядом с ведущими журналистами CNN.

Совсем еще «молодое» приложение уже предлагает пользователям более 100 VR-сюжетов с разрешением 4К из многих стран мира.