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CNN запустило трансляцию новостей в виртуальной реальности
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CNN запустило трансляцию новостей в виртуальной реальности 

TechCult 19 часов назад
Фото: TechCult
Американский медиагигант CNN совместно с интерактивной развлекательной студией Magnorus разработали приложение — CNNVR специально для пользователей гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift. Приложение дает возможность смотреть свежие новостные сюжеты, находясь буквально в «центре» событий, так как гарнитура обеспечивает «круговой обзор».
Для этого необходимо в соответствии с инструкциями загрузить приложение CNNVR, выбрать в меню разделы «Новости» или «360», после чего сразу же можно в полной мере ощутить эффект присутствия на месте репортажа рядом с ведущими журналистами CNN.
Совсем еще «молодое» приложение уже предлагает пользователям более 100 VR-сюжетов с разрешением 4К из многих стран мира.
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