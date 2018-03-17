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Apple случайно показала баг в новой рекламе iPhone X
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Apple случайно показала баг в новой рекламе iPhone X 

360tv.ru 20 часов назад
Фото: 360tv.ru
Компания Apple выпустила новый рекламный видеоролик IPhone X, в котором содержится ошибка в операционной системе. Соответствующая запись опубликована на официальной странице производителя.
В конце рекламы на экране высветился баг в работе iOS 11, связанный с раскрытием уведомлений. В числе первых, кто заметил недочет оказался редактор 9to5Mac и  iOS-разработчик
Бенджамин Майо. По его словам, он был удивлен примером юбилейного флагманского смартфона.
В самой рекламе показано, что девушка, снимая блокировку с iPhone X с помощью глаз, автоматически разблокировала все предметы вокруг. В конце ролика высвечивается простая фраза: «Разблокируй его взглядом».
Как известно, устройства следующего поколения Apple полностью избавятся от сканеров отпечатков пальцев в пользу Face ID.
По данным агентства Ura.ru, в четверг была опубликована видеозапись, на которой, предположительно, представлена новая модель iPhone SE. Мобильное устройство получило обновленный дизайн, но при этом сохранило четырехдюймовый экран.
Ранее российский производитель люксовых смартфонов Caviar презентовал iPhone X, сделанный из чистого золота 999 пробы. Покупателям предложили две версии — Caviar Classic Gold и Caviar Classic Liquid Gold. Цены начинаются от 257 тысяч рублей.
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