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Как сделать звонки и уведомления более заметными?
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Как сделать звонки и уведомления более заметными? 

Apple Insider 3 часа назад
Фото: Apple Insider
Как не пропустить важный звонок или сообщение? В этом нам поможет функция, которая впервые появилась еще в iOS 5. Речь идёт о возможности использовать LED-вспышку в качестве индикации для различных событий, будь это звонки или уведомления. Начиная с iOS 10 светодиодную вспышку можно использовать в том числе и в беззвучном режиме.
Как включить?
Заходим в «Настройки».
Переходим в раздел «Основные».
Здесь будет подраздел «Универсальный доступ», заходим в него.
Далее найдите пункт меню «Вспышка предупреждений», здесь можно будет активировать этот режим.
Теперь LED-вспышка оповестит вас при звонке или наличии уведомлений. Имейте в виду, что эта функция работает только при заблокированном iPhone.
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