Как сделать звонки и уведомления более заметными?

Как не пропустить важный звонок или сообщение? В этом нам поможет функция, которая впервые появилась еще в iOS 5. Речь идёт о возможности использовать LED-вспышку в качестве индикации для различных событий, будь это звонки или уведомления. Начиная с iOS 10 светодиодную вспышку можно использовать в том числе и в беззвучном режиме.

Как включить?

Заходим в «Настройки».

Переходим в раздел «Основные».

Здесь будет подраздел «Универсальный доступ», заходим в него.

Далее найдите пункт меню «Вспышка предупреждений», здесь можно будет активировать этот режим.

Теперь LED-вспышка оповестит вас при звонке или наличии уведомлений. Имейте в виду, что эта функция работает только при заблокированном iPhone.