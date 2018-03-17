Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис знакомств

Соцсеть в «ВКонтакте» запустила собственное приложение «Знакомства», которое поможет встретить новых друзей или найти любовь, сообщает пресс-служба компании.

Пользователям нужно кратко рассказать о себе, добавить фотографии и изучить анкеты других участников. В приложении можно настроить фильтр по полу и возрасту, чтобы получать только нужные анкеты. Каждую анкету можно отметить лайком или пропустить.

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Кроме того, «Знакомства» можно добавить в любую группу, и в приложении будут отображаться подписчики паблика.

Сейчас в сервисе зарегистрированы уже 1245 человек. Правда, их комментарии о приложении неоднозначны. Например, многим не нравится, что нельзя настроить фильтр по городам. Кроме того, многие не понимают, как заблокировать пользователя или удалить себя из приложения.

Платформа приложений соцсети «ВКонтакте» появилась в 2016 году. В официальном каталоге доступно свыше 30 приложений, каждый месяц ими пользуются около 20 миллионов человек. Приложение «Знакомства» было создано командой независимых разработчиков, поясняют в компании.

Напомним, в начале месяца стало известно, что «ВКонтакте» запустит собственную платежную систему VK Pay. С ее помощью пользователи смогут переводить деньги друзьям и оплачивать различные покупки и счета.

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