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Российских охотников на волков ярославский суд оставил без общения в интернете
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Российских охотников на волков ярославский суд оставил без общения в интернете 

76.ru 5 часов назад
Фото: 76.ru
В Ярославле суд вынес решение закрыть четыре сайта, где общались охотники на волков. Теперь эти ресурсы внесут в реестр Роскомнадзора как запрещённые. Поводом для разбирательства этого дела стал иск природоохранной прокуратуры.
— На этих сайтах размещалась информация о запрещённых способах охоты на волков, — рассказали в ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре. — А делать это запрещено федеральными законами.
Недавно ярославский суд оставил российских пользователей интернета и без популярных порнографических сайтов. Правда, половина из них всё равно работают. Ярославец, по жалобе которого закрыли эти ресурсы, рассказал корреспонденту 76.ru о своей борьбе с развратом.
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