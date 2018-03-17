Российских охотников на волков ярославский суд оставил без общения в интернете

Ярославле суд вынес решение закрыть четыре сайта, где общались охотники на волков. Теперь эти ресурсы внесут в реестр Роскомнадзора как запрещённые. Поводом для разбирательства этого дела стал иск природоохранной прокуратуры.

— На этих сайтах размещалась информация о запрещённых способах охоты на волков, — рассказали в ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре. — А делать это запрещено федеральными законами.

Недавно ярославский суд оставил российских пользователей интернета и без популярных порнографических сайтов. Правда, половина из них всё равно работают. Ярославец, по жалобе которого закрыли эти ресурсы, рассказал корреспонденту 76.ru о своей борьбе с развратом.