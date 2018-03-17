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Миллион россиян подверглись атакам программ-вымогателей
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Около миллиона россиян подверглись атакам программ-вымогателей в 2017 году 

RT на русском 10 часов назад
Фото: ТАСС
Хакерским атакам с использованием программ-вымогателей в прошлом году подверглись около миллиона российских пользователей. Об этом сообщили в центре прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера «Антистихия». «Атакам программ-вымогателей в 2017 году подверглись около миллиона пользователей, что на уровне показателей 2016 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ центра.
В службе отметили, что наиболее опасным было блокирование и шифрование данных пользователей на устройствах.
Ранее в ФСБ заявили о тенденции перенацеленности кибератак на объекты жизненно важной критической инфраструктуры.
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