Миллион россиян подверглись атакам программ-вымогателей

Около миллиона россиян подверглись атакам программ-вымогателей в 2017 году

Хакерским атакам с использованием программ-вымогателей в прошлом году подверглись около миллиона российских пользователей. Об этом сообщили в центре прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера «Антистихия». «Атакам программ-вымогателей в 2017 году подверглись около миллиона пользователей, что на уровне показателей 2016 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ центра. В службе отметили, что наиболее опасным было блокирование и шифрование данных пользователей на устройствах. Ранее в ФСБ заявили о тенденции перенацеленности кибератак на объекты жизненно важной критической инфраструктуры.