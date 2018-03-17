Ещё
Россияне готовы тратить все больше денег в сети, сообщили в «Яндекс. Деньги»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне готовы тратить все больше денег в сети, сообщили в «Яндекс. Деньги» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия в плане платежных сервисов достаточно продвинутая страна: российские пользователи готовы тратить в интернете все больше денег, заявил генеральный директор сервиса онлайн-платежей "Яндекс. Деньги" Иван Глазачев.
"Россия в плане платежных сервисов достаточно продвинутая страна… Сумма среднего онлайн-платежа постоянно увеличивается: по мере роста платежного опыта растет и доверие к электронной оплате, поэтому пользователи готовы тратить в интернете все большие и большие суммы", — сказал Глазачев в интервью РИА Новости.
По его словам, средний чек, например, по предпраздничным тратам по России в этом году вырос на 85% по сравнению с прошлым годом; в Петербурге — на 68%, в Казани — на 31%, в Уфе — на 35%. Глазачев отметил, что сейчас около 66% пользователей интернета периодически платят с помощью электронных кошельков, в то время как в 2012 году опыт оплаты электронными деньгами был только у 27% российских пользователей.
Гендиректор «Яндекс. Денег» отметил, что постепенно электронные кошельки из средства онлайн-оплаты превратились в универсальный платежный инструмент.
"Яндекс. Деньги" являются сервисом электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги из кошельков в «Яндекс. Деньгах» и с банковских карт, а компаниям — принимать онлайн-оплату через «Яндекс. Кассу». К осени 2017 года у сервиса было около 34 миллионов пользователей.
РИА Новости: последние новости
Президент Шри-Ланки распорядился снять блокировку Facebook Несколько тысяч человек уже создали профили в российском аналоге LinkedIn Более миллиона россиян выбрали избирательный участок через портал госуслуг
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ238
В Госдуме оценили заявление Порошенко50
Украина пожаловалась в ООН158
Сенатор объяснил закрытие Британского совета69
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля728
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение