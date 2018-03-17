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Хакеры-вымогатели атаковали почти миллион россиян в 2017 году
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Хакеры-вымогатели атаковали почти миллион россиян в 2017 году 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Порядка одного миллиона российских пользователей подверглись хакерским атакам с помощью программ-вымогателей в 2017 году, сообщает центр «Антистихия».
Информационная безопасность — одна из ключевых составляющих национальной безопасности. Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон.
"Атакам программ-вымогателей в 2017 году подверглись около миллиона пользователей, что на уровне показателей 2016 года. Наиболее опасным было блокирование и шифрование данных пользователей на устройствах", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов. Сообщалось, что анализ развития ситуации в информационном пространстве свидетельствует о резком обострении противоборства в этой сфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями.
При этом российские информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно, среди негативных факторов в Совете безопасности РФ отмечалась низкая осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету.
С 1 января 2018 года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.
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