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Баг iOS 11 случайно попал в рекламный ролик Apple
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Баг iOS 11 случайно попал в рекламный ролик Apple 

Apple Insider 11 часов назад
Фото: Apple Insider
В iOS 11 так много багов и недоработок, что отследить их все Apple не удается даже при работе над рекламными роликами. В этом убедился автор ресурса 9To5Mac Бенджамин Майо, одним из первых заметивший работающую с опозданием анимацию входящих уведомлений на iPhone X.
Баг, попавший в рекламный ролик, наблюдается только на iPhone X с активной функцией защиты уведомлений от посторонних глаз. Благодаря ей смартфон будет показывать содержание входящих сообщений на экране только в том случае, если интерфейс Face ID обнаружит своего владельца.
Эта недоработка, хоть и является второстепенной и никак не влияет на общую функциональность iPhone X, свидетельствует о явном ослаблении контроля не только за самой операционкой, но и за производством рекламы. Интереснее всего, что описанная проблема существует в iOS с момента ее выпуска и до сих пор не была исправлена.
The Face ID Attention-based notification preview feature is great … but the transition needs some finessing. pic.twitter.com/TU587J2RKM
— Benjamin Mayo (@bzamayo) 6 ноября 2017 г.
Впрочем, говорить о том, что Apple совершенно забросила свои же разработки, по меньшей мере неправильно. Согласно отчету Bloomberg, в этом году iOS и macOS ждет так называемый «культурный сдвиг». В рамках новой инициативы разработчики компании сосредоточатся на повышении производительности ОС и устранении имеющихся багов.
Обсудить эту и другие новости Apple можно в официальном Telegram-чате AppleInsider.ru.
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