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Apple выпустила шестую бета-версию iOS 11.3 для разработчиков
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Apple выпустила шестую бета-версию iOS 11.3 для разработчиков 

Apple Insider 18 часов назад
Фото: Apple Insider
Сегодня, 16 марта, компания Apple — уже второй раз за эту неделю — выпустила очередную бета-версию iOS 11.3, носящую порядковый номер «6». Как и полагается, первоначально обновление смогут загрузить только пользователи, являющиеся зарегистрированными разработчиками.
Шестая бета-версия iOS 11.3 включает в себя все те же нововведения, что были доступны в предыдущей сборке. Очевидно, что текущий и все последующие апдейты, предваряющие основной релиз, будут сосредоточены на устранении багов и исправлении всевозможных уязвимостей.
Актуальной бета-версией macOS High Sierra 10.13.4 по-прежнему остается пятая. Она содержит еще меньше нововведений, чем iOS 11.3. Обновление для настольной платформы повышает безопасность совместимых устройств, а также, вероятно, устраняет баги и бреши, которых за последнее время обнаружилось предостаточно.
Обсудить эту и другие новости из мира Apple можно в официальном Telegram-чате AppleInsider.ru.
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