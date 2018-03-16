Samsung Pay не работает на некоторых экземплярах Galaxy S9

Некоторые владельцы Galaxy S9 и S9+, получившие свои смартфоны по предзаказу до официальных продаж, наблюдают проблемы в работе Samsung Pay. Об этом сообщает Ubergizmo со ссылкой на жалобы пользователей портала Reddit. По словам последних, сервис не позволяет даже привязать карту, не говоря о возможности оплаты.

Всякая попытка настроить Samsung Pay на Galaxy S9 неизменно приводит к ошибке прав доступа, приводит Ubergizmo слова новоявленного владельца флагманского смартфона. Вместо того чтобы просто позволить привязать карту к учетной записи, приложение сообщает о том, что Samsung Pay не поддерживается на этом устройстве.

Удаление приложения Samsung Pay и повторная установка не приводит к видимым результатам. После переустановки сообщение о несовместимости Galaxy S9 с платежным сервисом пропадает, однако появляется другое — с требованием обновить приложение. Согласие на установку апдейта возвращает пользователя на рабочий стол.

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