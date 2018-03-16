Ещё
Браузер Microsoft из Windows 10 стал доступен для iPad
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Браузер Microsoft из Windows 10 стал доступен для iPad 

Вести.Ru 18 часов назад
Фото: Вести.Ru
Компания Microsoft сделала браузер Edge доступным на планшетах Apple. Установить тестовую сборку приложения пока что может только ограниченный круг пользователей посредством TestFlight. Дата релиза финальной версии остается неизвестной.
Как пишет Том Уоррен из The Verge, ознакомившийся с бета-версией программы, в целом Edge для iPad работает как должно. Интерфейс браузера оптимизирован для большого экрана, у пользователей есть возможность сменить тему оформления со светлой на темную, а также продолжить просмотр на ПК с того места, где они остановились.
В то же время, компания пока не реализовала поддержку разделенного экрана, так что смотреть сайты, параллельно работая с другим приложениям, пока нельзя. Также пока не поддерживается синхронизация вкладок между iOS— и компьютерной версией Edge. Выход стабильной версии браузера для iPad ожидается в течение ближайших месяцев.
На «айфонах» Edge стал доступен в ноябре прошлого года. Программа сближает Windows-компьютеры со смартфонами Apple: пользователи могут отправлять с браузера на большой экран ПК сайты и просматривать их с того места, где остановились в прошлый раз, а также открывать на мобильных устройствах сохраненное на десктопе избранное, историю, список для чтения и электронные книги.
∎Microsoft выпустила мобильный браузер Edge и лончер для Android читайте также
В качестве поисковой системы по умолчанию можно установить не только принадлежащую Microsoft Bing, но и любую другую, в том числе Google и Yahoo. Синхронизировать вкладки и блокировать рекламу мобильный Edge пока не умеет.
Вести.Ru: последние новости
У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть Проект мобильного оператора "ВКонтакте" признан провальным YouTube будет бороться с конспирологией и фейками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ217
В Госдуме оценили заявление Порошенко48
Украина пожаловалась в ООН157
Сенатор объяснил закрытие Британского совета69
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля727
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение