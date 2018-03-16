Браузер Microsoft из Windows 10 стал доступен для iPad

Компания Microsoft сделала браузер Edge доступным на планшетах Apple . Установить тестовую сборку приложения пока что может только ограниченный круг пользователей посредством TestFlight. Дата релиза финальной версии остается неизвестной.

Как пишет Том Уоррен из The Verge, ознакомившийся с бета-версией программы, в целом Edge для iPad работает как должно. Интерфейс браузера оптимизирован для большого экрана, у пользователей есть возможность сменить тему оформления со светлой на темную, а также продолжить просмотр на ПК с того места, где они остановились.

В то же время, компания пока не реализовала поддержку разделенного экрана, так что смотреть сайты, параллельно работая с другим приложениям, пока нельзя. Также пока не поддерживается синхронизация вкладок между iOS— и компьютерной версией Edge. Выход стабильной версии браузера для iPad ожидается в течение ближайших месяцев.

На «айфонах» Edge стал доступен в ноябре прошлого года. Программа сближает Windows-компьютеры со смартфонами Apple: пользователи могут отправлять с браузера на большой экран ПК сайты и просматривать их с того места, где остановились в прошлый раз, а также открывать на мобильных устройствах сохраненное на десктопе избранное, историю, список для чтения и электронные книги.

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