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Жители Щербинки освоили навыки пользования персональным компьютером
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Жители Щербинки освоили навыки пользования персональным компьютером 

Администрация городского округа Щербинка 19 часов назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница Центральной бибилиотеки в социальных сетях
Четверо читателей Центральной бибилиотеки городского округа Щербинка 15 марта окончили курсы компьютерной грамотности.
Эта группа слушателей стала уже пятым выпуском курса «Урок ПК». К занятиям, как правило, приглашают граждан пенсионного возраста, которые испытывают трудности в самостоятельном освоении техники.
Обучающиеся узнают о возможностях современного персонального компьютера, учатся использовать основные офисные программы и ресурсы сети Интернет.
Занятия проводятся на бесплатной основе. Сейчас библиотека набирает новых учеников на свой курс. Для записи нужно позвонить по телефону: 8 (495) 867-07-87
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