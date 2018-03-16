Жители Щербинки освоили навыки пользования персональным компьютером

Фото: официальная страница Центральной бибилиотеки в социальных сетях

Четверо читателей Центральной бибилиотеки городского округа Щербинка 15 марта окончили курсы компьютерной грамотности.

Эта группа слушателей стала уже пятым выпуском курса «Урок ПК». К занятиям, как правило, приглашают граждан пенсионного возраста, которые испытывают трудности в самостоятельном освоении техники.

Обучающиеся узнают о возможностях современного персонального компьютера, учатся использовать основные офисные программы и ресурсы сети Интернет.

Занятия проводятся на бесплатной основе. Сейчас библиотека набирает новых учеников на свой курс. Для записи нужно позвонить по телефону: 8 (495) 867-07-87