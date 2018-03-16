Ещё
Более 7,4 тыс. пользователей зарегистрировались в Skillsnet за первые сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 7,4 тыс. пользователей зарегистрировались в Skillsnet за первые сутки 

Агентство «Москва» 19 часов назад
За первые сутки с момента объявления о запуске общероссийской социальной сети деловых контактов Skillsnet в ней зарегистрировались более 7,4 тыс. пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.
«Первый день функционирования сети показал заинтересованность граждан. Появились первые содержательные профили работников и работодателей, формируются новые группы, число пользователей уже превысило 7,4 тыс. Вместе с тем, модераторы Skillsnet зафиксировали ряд попыток массированных атак на сеть со стороны спамеров и флудеров. Техническими специалистами приняты все необходимые меры для их пресечения, атаки были отбиты. Мы рассматриваем эту ситуацию как стресс-тестирование, которое сеть успешно прошла», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роструда Михаила Иванкова.
Аналог Skillsnet — американская Linkedin, была заблокирована Роскомнадзором в 2016 г. за нарушение закона о хранении персональных данных россиян.
Агентство «Москва»: последние новости
Видеоидентификация клиентов «Почты России» для ускоренного обслуживания может быть введена в 2019 г. МГЕР обратится к администрациям соцсетей с просьбой заблокировать опасный для детей контент Elsagate Более 1,4 млн москвичей регулярно пользуются мобильным приложением «Парковки Москвы»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ245
В Госдуме оценили заявление Порошенко51
Украина пожаловалась в ООН159
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля728
Под Тюменью отец убил близнецов и покончил с собой29
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение