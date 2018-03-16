Более 7,4 тыс. пользователей зарегистрировались в Skillsnet за первые сутки

За первые сутки с момента объявления о запуске общероссийской социальной сети деловых контактов Skillsnet в ней зарегистрировались более 7,4 тыс. пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Михаила Иванкова. «Первый день функционирования сети показал заинтересованность граждан. Появились первые содержательные профили работников и работодателей, формируются новые группы, число пользователей уже превысило 7,4 тыс. Вместе с тем, модераторы Skillsnet зафиксировали ряд попыток массированных атак на сеть со стороны спамеров и флудеров. Техническими специалистами приняты все необходимые меры для их пресечения, атаки были отбиты. Мы рассматриваем эту ситуацию как стресс-тестирование, которое сеть успешно прошла», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роструда