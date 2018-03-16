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Новый Firefox избавится от надоедливых запросов
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Новый Firefox избавится от надоедливых запросов 

Gizmonews 19 часов назад
Фото: Gizmonews
В свет вышла новая версия браузера Firefox от Mozilla, в качестве основного новшества которой позиционируется функция, препятствующая запросам отправки push-уведомлений от посещаемых сайтов. Помимо этого браузер дает возможность отказывать в разрешении на доступ к геолокации, камере устройства и микрофону в автоматическом режиме.
Для включения новой опции необходимо войти в «Настройки», там выбрать «Приватность и защита»Следующим шагом необходимо перейти в «Разрешения», где возле пункта «Уведомления» кликнуть на «Параметры». Там необходимо отметить галочкой пункт «Блокировать запросы на отправку уведомлений», после чего веб-сайты, кроме вышеперечисленных, не смогут получить положительный ответ на запрос об отправлении уведомлений. Аналогичные действия можно произвести с «Местоположением», «Камерой» и «Микрофоном». Но разработчики оговариваются, что данный тип блокировки ненужных пользователю операций может нарушить некоторые функции сайтов, отправляющих такие запросы.
Также, 59я версия Firefox 59 позиционируется как улучшающая поддержку ввода с помощью стилуса, ускоряющая рендер графики для «маков» и позволяющая добавлять к скриншотам аннотации. Некоторые изменения произведены в режиме «инкогнито»: во время приватного просмотра ссылки, усложняя таким образом возможность отслеживания пользователей, автоматически чистятся от рефереров.
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