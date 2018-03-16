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Представлено устройство с голографическим помощником Samsung
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Представлено устройство с голографическим помощником Samsung 

Gizmonews 19 часов назад
Фото: Gizmonews
Компания Samsung представила информацию о ряде проектов в сфере искусственного интеллекта, над которыми работают специалисты экспериментальной лаборатории C-Lab. Так, среди проектов числится концептуальный виртуальный помощник по дому в виде голограммы.
Технология, именуемая как Aurora, включает в себя мобильное приложение и особое устройство, на которое кладется смартфон пользователя, пришедшего домой. Гаджет заряжается, а в док-станции создается голограмма в виде помощника, способного воспринимать просьбы со стороны пользователя, а также принимать телефонные звонки и поддерживать беседу.
Помощник распознает эмоции и жесты через камеру смартфона и довольно адекватно реагирует на них мимикой виртуального лица. Если пользователь заберет смартфон из гнезда, помощник отключится. По словам разработчиков, во время работы над проектом они пытались создать помощника, способного максимально естественно общаться.
Пользоваться новой технологией смогут владельцы разных моделей смартфонов. Стоимость и дата появления устройства пока неизвестны.
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