В мобильном приложении Abra появятся 18 новых криптовалют

Стартап Abra расширил список криптовалют в своем кошельке до 20. Ранее в приложении можно было работать всего с двумя инструментами — биткойном и эфириумом.

В ближайшее время пользователям Abra станут доступны bitcoin cash, dash, dogecoin, ethereum classic, golem, litecoin, omisego, qtum, XRP, vertcoin и zcash. В течение следующих нескольких дней инвесторы получат доступ к bitcoin gold, stellar lumens, digitbyte, augur, status, stratis и 0x. В пресс-службе компании сообщили, что все 18 новых валют будут храниться непосредственно на телефонах пользователей, что обеспечит доступ инвесторов к ним в любое время. Для тех пользователей, кто хочет хранить виртуальные деньги в любой из 50 бумажных валют, компания предусмотрела возможность использования стабильных виртуальных денег на основе биткойна и литекойна, которые будут подключены к смарт-контактам. Создатели платформы отмечают, что разработанная ими модель позволит быстро добавлять новые криптовалюты, облигации, долговые обязательства или биржевые товары с минимальными для инвесторов рисками.

фото: Abra