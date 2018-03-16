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Хакеры шантажируют украинские компании угрозами мощных DDoS-атак
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Хакеры шантажируют украинские компании угрозами мощных DDoS-атак 

SecurityLab.ru 20 часов назад
Ряд украинских компаний, финансовых учреждений и государственных предприятий получили электронные письма, отправленные от имени хакерской группировки LizardSquad. Злоумышленники угрожают осуществить мощную DDoS-атаку, если жертва не выплатит определенную сумму в биткойнах. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Украины.
По словам правоохранителей, в течение последних нескольких месяцев в киберполицию поступило большое количество обращений от финансовых учреждений государственного и частного сектора, транспортных компаний, государственных предприятий и провайдеров доступа к сети интернет. Жертвы сообщают о вымогательстве денег злоумышленниками, действующими от имени хакерской группировки LizardSquad.
В частности, на электронные почтовые ящики приходят письма с сообщением, что учреждение, предприятие или компания были выбраны в качестве цели для DDoS-атаки. В письмах также отмечается, что атака значительно повлияет на функционирование систем жертвы, а возможно, даже заблокирует его работу. Хакеры предлагают заплатить 3 биткойна для избежания подобных последствий. В случае неуплаты злоумышленники угрожают увеличить сумму на 5 биткойнов за каждый прошедший без оплаты день.
В настоящее время работники Департамента киберполиции проводят следственные мероприятия, направленные на установление группы лиц, ответственных за рассылку писем.
Представители Департамента киберполиции предупредили пользователей, что оплата за так называемую «протекцию от атак» не гарантирует 100% защиты.
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