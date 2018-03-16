Канадский банк будет давать ссуды с помощью блокчейна

В патентной заявке, размещенной на правительственном портале Канады в четверг, банк обозначил создание платформы, построенной на блокчейне, которая будет автоматически генерировать кредитные рейтинги банка с помощью использования историй заемщиков и анализа данных.

Новая система будет использовать больше информационных ресурсов, чем какая-либо другая ныне существующая рейтинговая система, что значительно повысит качество работы в банке. При этом новая платформа должна стать прозрачной для пользователей и кредитополучателей. В результате каждый клиент банка сможет наглядно увидеть, как формируется оценка его платежеспособности и что ему нужно сделать, чтобы быстрее получить кредит. Будет ли новая система использовать только одну технологию блокчейн или станет многоканальной сетью, станет ясно, когда патент будет профинансирован, говорят разработчики.

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