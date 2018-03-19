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Популярнейший в мире музыкальный сервис Spotify появится в России
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Популярнейший в мире музыкальный сервис Spotify появится в России 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Сервис Spotify начал свою работу в 2006 году, но за эти годы так и не был запущен на территории России, несмотря на часто циркулируемые слухи.
Популярнейшая в мире служба потоковой трансляции музыки — Spotify — начнет работать в России. О планах по расширению географии использования сервиса заявил глава компании Дениел Эк.
Как пишет MacDigger, руководство Spotify решило развивать свой продукт на крупных рынках «с богатой музыкальной культурой». К таковым в шведской компании отнесли Россию, Индию и Африку.
Сервис Spotify начал свою работу в 2006 году. Слухи о том, что он станет доступен в России появлялись не раз, но ранее не подтверждались.
Стоит отметить, что и сейчас конкретных сроков запуска Spotify Дениел Эк не назвал.
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