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«ВКонтакте» превращается в сводню
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«ВКонтакте» превращается в сводню 

Уралинформбюро 21 час назад
Фото: Уралинформбюро
Будет знакомить пользователей.
Во «ВКонтакте» появилось приложение «Знакомства», разработанное командой независимых разработчиков, говорится в официальном сообщении соцсети.
Перед тем, как начать изучать анкеты других участников, пользователи должны будут заполнить небольшую анкету с информацией о себе и добавить фотографии, передает "Уралинформбюро".
Принцип действия нового приложения похож на тот, который используется в Tinder. Пользователь ставит лайк другому участнику и, в случае взаимной симпатии, получает возможность начать с ним общение.
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