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ВКонтакте появилась новая функция
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ВКонтакте появилась новая функция 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Приложение подыскивает пару на основе взаимных лайков анкет участников.
Каталог приложений Вконтакте пополнился сервисом «Знакомства». Приложение, созданное командой независимых разработчиков, помогает подписчикам пабликов искать друзей, выражать симпатию и заводить близкие отношения.
Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю необходимо заполнить анкету, разместить несколько своих фотографий и изучить анкеты других участников. Интерфейс и принцип работы данного приложения во многом схожи с популярными сервисами знакомств Badoo и Tinder.
Но, в отличие от них, «Знакомства» не использует географическую привязку пользователей, а формирует общение внутри паблика. Однако, если пользователя не устроит никто из членов сообщества, приложение начнет предлагать ему анкеты других людей по принципу географического соседства.
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