ВКонтакте появилась новая функция

Приложение подыскивает пару на основе взаимных лайков анкет участников.

Каталог приложений Вконтакте пополнился сервисом «Знакомства». Приложение, созданное командой независимых разработчиков, помогает подписчикам пабликов искать друзей, выражать симпатию и заводить близкие отношения.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю необходимо заполнить анкету, разместить несколько своих фотографий и изучить анкеты других участников. Интерфейс и принцип работы данного приложения во многом схожи с популярными сервисами знакомств Badoo и Tinder.

Но, в отличие от них, «Знакомства» не использует географическую привязку пользователей, а формирует общение внутри паблика. Однако, если пользователя не устроит никто из членов сообщества, приложение начнет предлагать ему анкеты других людей по принципу географического соседства.