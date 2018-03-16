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Избирательные участки Москвы стали доступны для поиска в приложении «Мосгорпасс»
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Избирательные участки Москвы стали доступны для поиска в приложении «Мосгорпасс» 

РИАМО 21 час назад
Фото: РИАМО
В мобильном приложении «Мосгорпасс» появилось обозначение избирательных участков столицы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
«В приложении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы «Мосгорпасс» пользователям стали доступны все избирательные участки. Они нанесены на карту, можно легко найти нужный избирательный участок, построить до него маршрут и отправиться по нему с помощью общественного транспорта. Навигация по маршруту доступна в том числе в режиме дополненной реальности», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что для поиска избирательного участка достаточно просто открыть приложение. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. Также пользователи могут оставлять сообщения к каждой избирательной комиссии.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
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