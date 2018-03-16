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Внезапно. Apple проведёт мероприятие 27 марта
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Внезапно. Apple проведёт мероприятие 27 марта 

iPhones.ru 21 час назад
Фото: iPhones.ru
Внезапно. Apple проведёт мероприятие 27 мартаНеожиданно некоторые пользователи начали публиковать в Twitter приглашения от Apple на 27 марта.
Новость обновляется…
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