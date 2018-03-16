«Убийца» Instagram: Почему новая соцсеть Vero неожиданно взлетела?

Ливанский миллиардер и предприниматель Айман Харири основал соцсеть Vero (в переводе с итальянского «правда») в 2015 году, но популярность она приобрела только в феврале 2018 года. По функционалу Vero напоминает Instagram и Facebook, но без рекламы и с хронологической лентой новостей, в которой можно делиться не только фото или видео, но и музыкой, книгами и понравившимися местами. Sostav узнал, чем интересна соцсеть Vero, будет ли она популярна в России понравилась ли нашим рекламщикам.

Что такое Vero

В остальном Vero похож на Instagram и Facebook. Пользователи также активно могут делиться своими фото и видеоматериалами. Публиковать музыку, фильмы, книги или понравившиеся им места. Создать новую соцсеть Аймана Харири побудило «личное разочарование во всех существующих соцсетях». Он захотел, чтобы в новом сервисе не было ни рекламы, ни алгоритмической ленты, которая в последнее время раздражает многих пользователей.

Бешеную популярность Vero принесла как раз хронологическая лента, которой уже нет в Instagram и Facebook. Пользователь сам контролирует посты, которые хочет видеть или же скрывать. При этом сервис предлагает разделить свои контакты на три категории «Друг», «Близкий друг», «Знакомый» (раньше этим многие пользовались во «ВКонтакте»). Такая настройка помогает фильтровать публикации по определенным контактам.

Отсутствие рекламы создатели Vero компенсируют подпиской: она составит всего лишь несколько долларов в год. Первый миллион пользователей, которые зарегистрируются в соцсети, получат бесплатную подписку навсегда.

Vero также планирует зарабатывать на комиссии известных брендов, которые будут размещать свои онлайн-магазины на платформе соцсети. Для этого в Vero появилась кнопка «Buy now», которая позволяет пользователям приобрести понравившуюся вещь без перехода на сайт бренда.

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Почему приложение стало популярно

Недавно Vero стал самой популярной соцсетью по поисковым запросам в Google и вышла в ТОП по скачиваниям в App Store и Google Play. Приложение скачали около 3 млн пользователей, отмечало издание The Verge.

Айман Харири объясняет популярность своего детища именно отсутствием рекламы и хронологической лентой новостей. Стоит также отметить, что популярность данному сервису помог приобрести известный голливудский режиссер Зак Снайдер . В своем Twitter он активно ссылается на данный сервис.

Но есть и другая сторона медали. Многие пользователи жалуются на плохую работоспособность приложения: долгие загрузки, обвалы приложения и другими сложностями. Сервер просто не справляется с огромных наплывом новых пользователей.

Некоторых отталкивает и «отрицательная» биография создателя Vero — Аймана Харири. Как стало известно изданию Daily Beast, до основания соцсети он был вице-президентом строительной компании Saudi Oger, которая в свое время не выплачивала зарплату 30 тысячам сотрудников.

Что думают рекламщики о Vero

Юлия Удовенко, Business Transformation Director Publicis Media Russia:

Хотя регистрацию сложно назвать беспроблемной (есть баги), я пользовалась Vero, скорее, для теста, так как российской аудитории там пока почти нет. Интерфейс выглядит приятно и включает разные типы контента: сериалы, фильмы, музыка и места.

На первом экране пользователь видит своего рода дайджест из интересных событий и контента: популярные хештеги, продукты (например, новые коллекции одежды), топ-материалы изданий. Сама подача визуально более приятная и удобная, чем в том же Instagram — больше напоминает модное издание. Можно подписаться на каналы журналов и контент-проектов, включая бренды.

В первую очередь, Vero можно рассматривать как платформу для контентных сообществ брендов, что и начали уже делать в США . В остальном же заявлено, что Vero не будет развивать платные рекламные модели, а значит, скорее всего, будет вводить платные сервисы для пользователей.

Vero уже громко окрестили «убийцей» Instagram. Сегодня стало сильно модно уходить из топовых соцмедиа-проектов под эгидой сохранности данных и fake news и искать себя в иных, более узких, приложениях. Vero пришлось по душе «инстаграмным мигрантам», и за последний месяц количество пользователей глобально выросло на 1465% (тут, правда, нужно принимать во внимание, что рост почти с нулевой базы).

Мое мнение — проект интересный и, скорее всего, займет свою нишу. Насколько он грозит «убить» Instagram — вопрос спорный, но приложение наверняка привлечет к себе внимание инвесторов, которым нужно расширить портфель сервисов, и, возможно, оно будет интегрировано в другой продукт. В России, где Instagram растет активно, и оттока аудитории не наблюдается, проекту будет значительно сложнее пробиться — мотивации у нашей аудитории меньше.

Екатерина Белкина, арт-директор Saatchi&Saatchi Russia:

Очень хотелось посмотреть на true social соцсеть, которая заманивала обещаниями про отсутствие рекламы, ботов, накрученных лайков

и т. п.

Весь опыт можно описать фразой: «Вот как выглядит разочарование». Дизайн-решениями приложение не блещет, структурированием информации тоже. И там все равно есть «условная реклама» в виде featured-постов. Раздражает навигация и непонятно, почему именно таким образом разведены типы контента.

Само приложение на данный момент бесполезно. Но можно извлечь пользу из факта его стремительного взрыва по скачиваниям и затем такого же резкого падения. Можно сделать выводы о существующих потребностях людей в плане соцсетей и общения в диджитале.

У меня в ленте было много постов (в основном западных пользователей) на тему: «Ура, ребята, наконец-то альтернатива дурацкому Instagram». Причем приложение существует с 2015 года, но бомбануло вот только сейчас. Могу лишь предположить, что Instagram 2015 года был прекрасен и не бесил тем, чем бесит сейчас.

Vero в текущем виде — это «мертворожденный ребенок». Напоминает историю приложения Secret, которое выстрелило и также стремительно потухло.

Дмитрий Авдеенко креативный директор FURY:

Я познакомился с Vero как с Instagram-киллером, но знаком с мнением, что в случае, если новинки новой соцсети придутся аудитории по вкусу, Instagram просто их позаимствует. Еще из услышанного: «Омагад, еще одна соцсеть, пожалуйста, нет!».

Похоже, что массового перехода не произойдет, киллер Instagram будет пылиться на полке с Flickr и Tumblr.

С точки зрения формата (mobile-first платформа) Vero старается подражать лидерам категории — Instagram (глобально) и Snapchat (более релевантно для зарубежной аудитории). Создатели видят потенциал в нескольких, на их взгляд, преимуществах:

— возможность создавать индивидуальные потоки в новостной ленте, один из которых доступен только пользователю

— больше форматов (не только фото и видео, а еще и музыка, книги, ссылки, локации)

— декларируемое отсутствие цензуры — хотя на деле даже по «базовому» тегу #porn ничего не находится.

Но все декларируемые преимущества разбиваются о невероятную недоработанность сети — что, впрочем, ожидаемо от нового приложения, но, тем не менее, сильно портит впечатление от взаимодействия.

Как и любая новая сеть, Vero сейчас открыта для серых механик, и как только она наберет хоть какую-то серьезную базу пользователей, туда хлынут разного рода дельцы от рекламы, использующие серые и даже черные инструменты, находя несовершенства в алгоритмах и настройках приватности. Вспомните, что происходило на заре ВКонтакте и Instagram, пока сети не закрутили «антиспамные» гайки — скорее всего, это ждет Vero в будущем.

На данном этапе трудно оценивать перспективность приложения, которое немного Twitter (персональные ленты контента и отсутствие цензуры) и немного Instagram (крупный контент в ленте). Здесь можно вспомнить недавний проект Nimses, громогласно заявивший о себе как о революции в мире социальных сетей, — но революции не случилось. Так что будущее Vero зависит от дальнейших шагов его создателей, а нам остается просто наблюдать.