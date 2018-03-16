В приложении «Мосгорпасс» появилось обозначение избирательных участков

Месторасположение избирательных участков столицы можно узнать в приложении «Мосгорпасс», сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Избирательные участки нанесены на карту. С помощью сервиса можно проложить маршрут и отправиться по нему на общественном транспорта. Навигация по маршруту доступна в том числе в режиме дополненной реальности.