Ещё
У фанатов Канье Уэста появится свой сайт знакомств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У фанатов Канье Уэста появится свой сайт знакомств 

Вести.Ru 22 часа назад
Фото: Вести.Ru
21-летний поклонник рэпера Канье Уэста Гарри Драй запускает сайт знакомств специально для поклонников творчества музыканта. Портал будет называться Yeezy.Dating, у него будет ряд платных и бесплатных функций, сообщает Hype Beast.
Юный программист утверждает, что проект близок к завершению, однако для запуска портала необходимы еще средства. Деньги на разработку сервиса американец собирает через сервер Crowdfunder.
По замыслу автора, его портал будет работать примерно так же, как и аналогичные сервисы для знакомств. Для подключения дополнительных функций пользователям нужно будет заплатить.
Уже известно, что поклонники Уэста смогут прикрепить к профилю свой любимый альбом рэпера.
У портала будет забавное ограничение: «Поклонникам Тейлор Свифт вход запрещен». В жизни рэпер и певица часто допускали колкие высказывания в адрес друг друга.
Вести.Ru: последние новости
У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть "Яндекс" фантазирует: альтернатива платежам через смартфон - вживленные чипы Проект мобильного оператора "ВКонтакте" признан провальным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ238
В Госдуме оценили заявление Порошенко50
Украина пожаловалась в ООН158
Сенатор объяснил закрытие Британского совета69
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля728
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение