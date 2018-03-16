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Как изменить программы по умолчанию в macOS?
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Как изменить программы по умолчанию в macOS? 

Apple Insider 22 часа назад
Фото: Apple Insider
Большинство предустановленных программ, установленных в macOS, хорошо справляются с возложенными на них обязанностями. Однако для решения нестандартных задач их возможностей порой бывает недостаточно. В этом материале мы рассмотрим, как изменить приложения по умолчанию для тех или иных файлов.
Как изменить почтовый клиент по умолчанию?
Запустите программу «Почта».
Если учетная запись не настроена, то настройте ее прямо сейчас.
Заходим в Меню -> Настройки -> Основные.
Назначаем нужную нам программу в строке «Почтовый клиент по умолчанию».
Изменить браузер по умолчанию:
Заходим в «Системные настройки».
Выбираем пункт «Основные».
Здесь указываем приложение в строке «Веб-браузер по умолчанию».
Как изменить приложение по умолчанию, для нужных мне форматов?
В качестве примера мы сменим видеоплеер для форматов mov. Точно таким же образом можно поменять приложения и для других форматов.
Выберите файл с тем форматом, приложение которого вы хотите изменить.
Откройте свойства этого файла.
Находим пункт «Открывать в программе».
Выбираем предпочитаемое приложение и жмем «Настроить»
Подтверждаем наши намерения изменить программу по умолчанию для данного формата.
Все готово!
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