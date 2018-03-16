В каталоге «ВКонтакте» появилось приложение для знакомств

Приложение «Знакомства», которое было создано командой независимых разработчиков, появилось в списке приложений «ВКонтакте». Чтобы встретить новых друзей или даже найти любовь, нужно кратко рассказать о себе, добавить фотографии и изучить анкеты других участников. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе «ВКонтакте».

«Знакомства» можно добавить в любую группу — в приложении будут отображаться подписчики паблика. Каждую анкету при этом можно отметить лайком или пропустить. В случае взаимной симпатии пользователи смогут пообщаться прямо внутри приложения.

пресс-службе

«ВКонтакте» напомнили, что платформа приложений сообществ появилась в социальной сети в 2016 году. В официальном каталоге сейчас доступно свыше 30 приложений. Ежемесячно ими пользуются около 20 миллионов человек. Социальную сеть каждый месяц посещают свыше 97 миллионов человек, при этом число пользователей на мобильных устройствах достигает 80 миллионов. По подсчетам администрации соцсети, активная аудитория встроенного мессенджера «ВКонтакте» составляет 82 миллиона человек ежемесячно.

Ранее в пресс-службе