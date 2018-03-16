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Жители Лобни могут бесплатно воспользоваться юридической системой в библиотеке города
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Жители Лобни могут бесплатно воспользоваться юридической системой в библиотеке города 

РИАМО 23 часа назад
Фото: РИАМО
Жители подмосковной Лобни могут получить консультацию по нормативно-правовым вопросам через систему «Консультант плюс», посетив Центральную городскую библиотеку, сообщается в официальной группе администрации Лобни в соцсети.
«Вот уже на протяжении 13 лет компания «Консультант плюс» в рамках программы информационной поддержки библиотек обеспечивает читателям и сотрудникам свободный доступ к информационным ресурсам. Всего в программе участвуют более 3 тысяч библиотек, в том числе и Центральная городская библиотека Лобни. Получить доступ к ресурсам этой системы в библиотеке можно совершенно бесплатно», — говорится в сообщении.
Цель этой программы — обеспечение граждан информацией нормативно-правового характера.
По данным Лобненского информагентства, «Консультант плюс» — это компьютерная справочная правовая система в России, которая разрабатывается компанией «Консультант плюс» и содержит более 145 миллионов документов по состоянию на январь 2018.
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