Жители Лобни могут бесплатно воспользоваться юридической системой в библиотеке города

Жители подмосковной Лобни могут получить консультацию по нормативно-правовым вопросам через систему «Консультант плюс», посетив Центральную городскую библиотеку, сообщается в официальной группе администрации Лобни в соцсети.

«Вот уже на протяжении 13 лет компания «Консультант плюс» в рамках программы информационной поддержки библиотек обеспечивает читателям и сотрудникам свободный доступ к информационным ресурсам. Всего в программе участвуют более 3 тысяч библиотек, в том числе и Центральная городская библиотека Лобни. Получить доступ к ресурсам этой системы в библиотеке можно совершенно бесплатно», — говорится в сообщении.

Цель этой программы — обеспечение граждан информацией нормативно-правового характера.