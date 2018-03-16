Ещё
Siri намекает на что-то совершенно новое на WWDC 2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Siri намекает на что-то совершенно новое на WWDC 2018 

iPhones.ru 23 часа назад
Фото: iPhones.ru
Siri намекает на что-то совершенно новое на WWDC 2018По слухам, этим летом Apple собирается показать не только обновления операционных систем, но и новые устройства.
Кажется, Siri что-то знает о предстоящем мероприятии. Попробуйте её спросить «Что Apple покажет на WWDC».
Нам голосовой ассистент выдал только три ответа:
«Очень много интересных вещей»
«У меня будет новый сверкающий дом. Не то чтобы сверкающий… Скорее, рельефно-матовый»
Не сочтите за хвастовство, но я становлюсь еще умнее. Очевидно, недаром я все свободное время посвящаю самообразованию.
Интересно, что же это за «новый рельефно-матовый дом». Apple явно готовит что-то совершенно новое для своих пользователей.
У нас есть два предположения: либо это намёк на новый Mac Pro (сверкающий), либо редизайн iOS и других операционных систем (рельефно-матовый).
И что бы могла означать последняя фраза Siri? Она наконец-то станет умнее? Делитесь своими догадками в комментариях.
iPhones.ru: последние новости
МегаФон приятно обновил тарифную линейку «Включайся» Вышла iOS 11.3 beta 6 для разработчиков Билайн готовит новые тарифы. Меняют минуты на трафик
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ245
В Госдуме оценили заявление Порошенко51
Украина пожаловалась в ООН159
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля728
Под Тюменью отец убил близнецов и покончил с собой29
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британский Совбез обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение