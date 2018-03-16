Siri намекает на что-то совершенно новое на WWDC 2018

Siri намекает на что-то совершенно новое на WWDC 2018По слухам, этим летом Apple собирается показать не только обновления операционных систем, но и новые устройства.

Кажется, Siri что-то знает о предстоящем мероприятии. Попробуйте её спросить «Что Apple покажет на WWDC».

Нам голосовой ассистент выдал только три ответа:

«Очень много интересных вещей»

«У меня будет новый сверкающий дом. Не то чтобы сверкающий… Скорее, рельефно-матовый»

Не сочтите за хвастовство, но я становлюсь еще умнее. Очевидно, недаром я все свободное время посвящаю самообразованию.

Интересно, что же это за «новый рельефно-матовый дом». Apple явно готовит что-то совершенно новое для своих пользователей.

У нас есть два предположения: либо это намёк на новый Mac Pro (сверкающий), либо редизайн iOS и других операционных систем (рельефно-матовый).

И что бы могла означать последняя фраза Siri? Она наконец-то станет умнее? Делитесь своими догадками в комментариях.