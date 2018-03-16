Когда Windows слишком тяжелая: 5 легковесных ОС для старых ПК

С Windows комфортно работать на регулярно обновляемом оборудовании, а вот на старых компьютерах она часто начинает «пробуксовывать». К счастью, на этот случай есть альтернативные ОС — легкие и безопасные.

Недавнее исследование известной фирмы Avast хорошо демонстрирует, какое оборудование люди используют в действительности. Около трети пользователей по-прежнему работают на компьютерах, выпущенных в 2009 году или ранее. Средний возраст большинства персональных компьютеров — более пяти лет.

Четверть компьютеров имеют 2 Гб ОЗУ или даже меньше, а наличие SSD — скорее, исключение. Мы считаем, что это хорошо. Не беспокойтесь и продолжайте использовать свои устройства. О том, как работать с Windows на устаревшем оборудовании, мы рассказывали в этой статье. Но у операционной системы Windows есть и более легковесные альтернативы, которые подходят для старых компьютеров.

Lubuntu: легковесная версия Ubuntu Linux — более легкая система, чем Windows, в частности потому, что имеет много различных вариантов графического интерфейса. Если посмотреть на Ubuntu и ее «дочку» Lubuntu с рабочим столом LXDE, то вторая покажется достойной легковесной альтернативой. Большим преимуществом является то, что она позволяет щадяще использовать оборудование и при этом не жертвовать своим комфортом. Для пользователя Windows работа с системой не должна представлять трудностей, так что ее стоит попробовать.

Скачать Lubuntu

Linux Mint XFCE: еще одна альтернатива Ubuntu Даже самая популярная версия Linux — Linux Mint — доступна с экономичным интерфейсом. Мы рекомендуем Linux Mint XFCE для слегка устаревшего оборудования. Обязательно попробуйте встроенные инструменты, такие как медиаплеер Xplayer или программу для просмотра PDF Xreader. Они очень бережно обходятся с ресурсами.

Скачать Linux Mint

Elementary OS: в роскошной атмосфере MacOS Elementary OS выигрывает за счет своего вида, так как в нее включены элементы дизайна MacOS. При этом под оболочкой скрывается Linux. Благодаря встроенному AppStore вы можете укомплектовать систему дополнительным программным обеспечением; базовые программы уже установлены.

Скачать Elementary OS Puppy Linux: легче не бывает Если вам не подходят вышеупомянутые операционные системы, потому что не хватает ресурсов, тогда хорошим вариантом для вас может стать Puppy Linux. Однако, этот дистрибутив значительно урезан по функциональности, что несколько усложняет работу с ним.

Скачать Puppy Linux

CloudReady: Chrome OS для самостоятельной установки Вариант, отличающийся от всех альтернатив Windows, представленных выше: CloudReady. Он позволяет пользователям устанавливать Chrome OS на любое оборудование. Внимание: Chrome OS работает в режиме онлайн, то есть для использования требуется подключение к Интернету. Операционная система довольно экономична, поэтому CloudReady рекомендуется использовать на устройствах, предназначенных для Интернет-серфинга.

Скачать Cloud Ready

Использовать ли устаревшее оборудование?

Еще работает или уже пора выкидывать? Несомненно, в конечном итоге наступит момент, когда вам придется расстаться со старым оборудованием. Но нет ничего плохого в том, чтобы использовать старые устройства как можно дольше. А вот программное обеспечение должно быть свежим — устаревшую Windows XP или Vista лучше заменить. Если старое оборудование отказывается работать с текущей версией Windows, всегда найдется много легковесных альтернатив.

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Волшебный TCO: когда пора расстаться со старым ПК Фото: chip.de, flickr.com