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Интернет-пользователи определились, кого любят больше: кошек, или собак
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Интернет-пользователи определились, кого любят больше: кошек, или собак 

Деловая газета «Взгляд» 16 марта 2018
Исследования «Яндекса» показали, что пользователи ежемесячно задают около 14 млн запросов про котов, а на долю собак приходится только 11 миллионов.
По данным поисковой системы «Яндекс», чаще всего в запросах интернет-пользователей фигурирует вопрос про здоровое питание своих питомцев — эти вопросы задает каждый четвертый пользователь, сообщается в исследовании компании.
Столько же людей интересуется не животными, а произведениями, в которых фигурируют питомцы. Пользователи задают вопросы о том, как провозить животных заграницу, как развеселить своего питомца и как рассказать ему о своей любви.
С 2010 года количество запросов про котов выросло почти в полтора раза, а про собак — только на 16%. Так, кошкам удалось увеличить отрыв почти в три раза за последние восемь лет.
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