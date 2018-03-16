Интернет-пользователи определились, кого любят больше: кошек, или собак

Исследования «Яндекса» показали, что пользователи ежемесячно задают около 14 млн запросов про котов, а на долю собак приходится только 11 миллионов.

По данным поисковой системы «Яндекс», чаще всего в запросах интернет-пользователей фигурирует вопрос про здоровое питание своих питомцев — эти вопросы задает каждый четвертый пользователь, сообщается в исследовании компании.

Столько же людей интересуется не животными, а произведениями, в которых фигурируют питомцы. Пользователи задают вопросы о том, как провозить животных заграницу, как развеселить своего питомца и как рассказать ему о своей любви.

С 2010 года количество запросов про котов выросло почти в полтора раза, а про собак — только на 16%. Так, кошкам удалось увеличить отрыв почти в три раза за последние восемь лет.