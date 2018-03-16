Дорогое имя: во что компаниям обходится небрежность с доменными именами

Доля Интернет-торговли в общем объеме розничной торговли в России растет с каждым годом. По прогнозам АКИТ, объем рынка Интернет-торговли по итогам 2017 года превысит 1,1 трлн. Более 45% российских компаний имеют свой сайт и для многих именно он является основным источником дохода. Но наше совместное исследование с Координационным центром национального домена сети Интернет показало, что интернет-компании не торопятся закреплять свои права на доменные имена. Только 1,2% из них охраняются в качестве товарных знаков. А это значит, что владелец незащищенного сайта не владеет правами на совокупность символов, образующих доменное имя, и уязвим к претензиям со стороны третьих лиц.

Такая незащищенность может стоить дорого. В феврале этого года Арбитражный суд Москвы по иску Большого театра России запретил московскому хостелу использовать товарный знак BOLSHOI в своем наименовании и доменном имени, а также удовлетворил денежное требование истца, взыскав 5 млн рублей компенсации за нарушение прав на бренд с владельца хостела ООО «Доходный дом». Для бизнеса с годовой выручкой 5,7 млн рублей (данные за 2016 год) подобная выплата равносильна смертному приговору.

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Вышеупомянутая компенсация в 5 млн рублей — это максимальный размер возможной компенсации (согласно ГК РФ). Обычно, администратор сайта рискует куда меньшими суммами — от 50 000 до 100 000 рублей. Но даже в таком приближении общий объем потенциальных потерь беспечных владельцев сайтов в Рунете можно оценить в 465 млрд рублей (для среднего размера компенсации 75 000 рублей и общего количества доменов в зонах.RU/.РФ, равного 6,3 млн).

Основные риски

1. Владелец сайта может вполне добросовестно, ни о чем не подозревая, нарушить чьи-то права на зарегистрированный товарный знак. Среди 1,2% совпадающих доменных имен и товарных знаков, принадлежащих юридическим лицам, в 75% случаев владелец домена и правообладатель товарного знака — это разные лица. Следует различать эти понятия, чтобы решать потенциальные споры с соответствующим лицом.

2. Раскрученным сайтом могут заинтересоваться так называемые trademark squatters — лица, профессионально занимающиеся регистрацией товарных знаков для их последующей перепродажи, в том числе подкрепленной угрозами судебного преследования владельца домена за нарушение прав на зарегистрированный товарный знак (так называемый «обратный захват», когда домен отсуживается из-за нарушения уже зарегистрированного товарного знака).

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Угроза достаточно явная: по нашим оценкам, крупнейшая группа trademark squatters владеет вторым по величине портфелем товарных знаков в России, лишь незначительно уступающим портфелю Unilever (1029 регистраций). Тем не менее стоит отметить, что лица, владеющие большими портфелями товарных знаков (такие, как ООО «Новые технологии», Торговый дом «МИР-2000», АДС ВА «МИР» и др.), чаще зарабатывают на их продаже заинтересованным лицам, чем на звучных историях «обратного захвата» доменных имен. Судебный процесс стоит дороже, чем покупка знака, и зачастую проще решить вопрос в порядке переговоров.

3. Текущие партнеры по бизнесу завтра могут стать бывшими. После конфликта, один из них может поспешить зарегистрировать товарный знак для когда-то совместного бизнеса. За регистрацией последует обращение в суд и попытка отобрать сайт у менее расторопного участника катастрофы.

Несмотря на явную недобросовестность подобного поведения, оспорить такую регистрацию товарного знака может быть очень непросто. Интернет-бизнес может быть не очень большим, или не очень официальным, а это значит, что не все договоры и денежные потоки можно будет подтвердить. Доменное имя и вовсе может не иметь никакого отношения к компании— 84% доменных имен в зонах.RU/.РФ принадлежат физическим лицам. Физические лица составляют не менее 40% среди администраторов доменов компаний, и среди них могут быть даже не предприниматели, а подрядчики-фрилансеры или внутренние ИТ-специалисты

Методы защиты своих интересов

1. Перед регистрацией доменного имени — проверять свой будущий домен на наличие рисков нарушения чужих законных интересов, как это предусмотрено Правилами регистрации доменных имен в зонах.RU/.РФ. Сейчас такая проверка доступна в электронном виде посредством сервиса.

2. Если доменное имя уже зарегистрировано — проверять, что его администратором является компания (если вы не единственный учредитель) или непосредственно вы как генеральный директор / основатель / индивидуальный предприниматель. Не доверяйте права на свой домен системному администратору или фрилансерам.

3. Зарегистрировать собственный товарный знак. После регистрации домена как товарного знака, вы сможете запретить конкурентам рекламироваться по вашим ключевым словам в Яндекс. Директе и Google AdWords, иметь схожее название домена и логотипа и обретете еще одно конкурентное преимущество.

После регистрации домена как торгового знака не стоит расслабляться: вы получили правовую защиту и сможете отстоять свои права, однако далеко не всех киберсквоттеров можно отследить. Чтобы не стать их жертвой, соблюдайте несложные правила:

— всегда проходите регистрацию аккаунтов на почтовых ящиках собственных доменов и серверов, или используйте только проверенные почтовые адреса;

— указывайте несколько почтовых ящиков, так вы сможете получать разные уведомления, потому что при смене личных данных в аккаунте на все указанные вами почтовые ящики будут отправлены сообщения о том, что было произведено изменение данных аккаунта, также практически всегда указывается адрес, откуда и поступали такие изменения;

— если вы по каким-либо причинам подозревайте кражу домена, первым делом меняйте пароль.

Сравним затраты

Издержки на регистрацию товарного знака составят порядка 50 000 рублей, срок действия регистрации — не менее 10 лет. Получается, что страховка от проблем с доменом за 5000 рублей в год сравнима со стоимостью продления регистрации доменного имени и намного меньше большинства хостинговых тарифов. А вот в случае возникновения доменного спора возникнут как репутационные, так и финансовые риски. По статистике (2014-2016 год) в России рассматривается от 60 споров такого типа.

Стоит отметить, что владельцы крупных портфелей товарных знаков имеют более активную судебную позицию, чем профессиональные игроки доменного рынка. Суммы исков правообладателей могут составлять до нескольких миллионов рублей. Издательство «Просвещение» потребовало 3,7 млрд рублей за обложку учебника, американская Facebook Inc. потребовала ЗАО ЦФТ (бренд «Золотая Корона») передать ей безвозмездно домен facebook.ru, причем в корпорации указывают на ст. 1515 ГК РФ, предусматривающую ответственность за использование чужого товарного знака в виде выплаты компенсации до 5 млн рублей или двойной стоимости лицензии на товарный знак. Несколько лет назад Верховный суд (ВС) РФ подтвердил взыскание 500 000 рублей за нарушение прав ООО «Гам Галлери» на бренды ГУМа.

Иногда может проявить активность компания, нарушение брендов которой некоторое время происходило безболезненно. Например, мультимедийная компания Harman, владеющая брендами AKG, JBL и рядом других, усилила борьбу с контрафактной продукцией в России. За последние полгода она подала более 60 исков к различным поставщикам и продавцам акустики. Около четверти исков уже удовлетворены: за розничную торговлю с нарушителей прав взыскивалась компенсация в размере от 50 до 150 000 рублей, а из-за незаконной оптовой реализации на рассмотрении находятся дела о взыскании от 1 до 3 млн рублей.

Текущая практика и результаты исследования наглядно показали: проблема существует и в ближайшие годы станет еще более острой. Рост предпринимательской активности в Рунете означает необходимость еще более широкого информирования бизнес-сообщества о рисках, сопряженных с возможными конфликтами сходных доменных имен и товарных знаков, о способах их минимизации и защиты интересов бизнеса в сети Интернет.