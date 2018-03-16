Чем занимаются российские пользователи интернета в сети

The Boston Consulting Group провела масштабные исследования российских пользователей интернета. Телеканал «МИР 24» решил узнать, какими услугами чаще всего пользуются россияне и чем готовы пожертвовать ради глобальной сети.

Экономика хайпа

Как блогеры стали миллионерами

Исследование показало, что главные цели пользователей из России : поиск информации, общение в соцсетях и покупки. Треть из них покупают в сети непродовольственные товары и лишь 10% — продукты питания, 45% платят за связь и интернет, 38% — за ЖКХ, 40% опрошенных покупают железнодоржные и авиабилеты.

Также эксперты измерили степень привычки пользователей сети, задав вопрос, от чего они готовы отказаться ради интернета. Почти половина респондентов могут пожертвовать алкоголем, треть — сладким, примерно столько же — от кофе, 8% — от секса и лишь 19% не готовы жертвовать ничем.

Кстати, 92% россиян выходят в сеть ежедневно, а 83% проводят в ней от 2 до 8 часов в день.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM