FT: Власти ЕС предложат обложить Apple, Google и Facebook налогом в 3% с оборота

Германии и Введение «цифрового налога» может принести ЕК около €5 млрд в год, ссылается FT на документ. Инициатива связана с призывами Франции Великобритании к более жестким мерам в отношении технологических компаний, уклоняющихся от налогов.

Налог, который, вероятно, составит 3%, будет взиматься с доходов от рекламы, генерируемых цифровыми компаниями, сборов с пользователей и подписчиков за услуги Apple или Spotify, и дохода от продажи персональных данных третьим лицам.

Точные пороговые значения и ставки еще обсуждаются комиссией и могут измениться. Проект введения «цифрового налога» расчитан на компании с годовым глобальным оборотом более €750 млн и общей налогооблагаемой выручкой в €50 млн, полученной в ЕС . Документ описывает такие компании как создавшие «сильную рыночную позицию», которая может извлечь выгоду из «сетевых эффектов и эксплуатации больших данных».

«Применение действующих правил корпоративного налогообложения к цифровой экономике привело к перекосу между местом, где облагается налогом прибыль, и местом, где создается стоимость», — говорится в тексте.