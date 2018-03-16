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FT: Власти ЕС предложат обложить Apple, Google и Facebook налогом в 3% с оборота
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FT: Власти ЕС предложат обложить Apple, Google и Facebook налогом в 3% с оборота 

RB.ru 16 марта 2018
Фото: RB.ru
Введение «цифрового налога» может принести ЕК около €5 млрд в год, ссылается FT на документ. Инициатива связана с призывами Франции, Германии и Великобритании к более жестким мерам в отношении технологических компаний, уклоняющихся от налогов.
Налог, который, вероятно, составит 3%, будет взиматься с доходов от рекламы, генерируемых цифровыми компаниями, сборов с пользователей и подписчиков за услуги Apple или Spotify, и дохода от продажи персональных данных третьим лицам.
Точные пороговые значения и ставки еще обсуждаются комиссией и могут измениться. Проект введения «цифрового налога» расчитан на компании с годовым глобальным оборотом более €750 млн и общей налогооблагаемой выручкой в €50 млн, полученной в ЕС. Документ описывает такие компании как создавшие «сильную рыночную позицию», которая может извлечь выгоду из «сетевых эффектов и эксплуатации больших данных».
«Применение действующих правил корпоративного налогообложения к цифровой экономике привело к перекосу между местом, где облагается налогом прибыль, и местом, где создается стоимость», — говорится в тексте.
По оценкам чиновников ЕС, временные налоговые меры затронут около 100 цифровых компаний, пишет Financial Times.
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