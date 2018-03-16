Facebook нас прослушивает? Инструкция для параноиков

Ваша история покупок

Лекарство от простуды вам порекомендовали потому, что до этого вы покупали салфетки и спрей для носа. При этом вы пользовались карточкой аптеки, при регистрации которой вводили свой электронный адрес, номер телефона или другую информацию. Благодаря ей брокеры данных могут составить вашу историю покупок.

Фото: Robert Alcaraz

Информация о содержимом вашей корзины начала распространяться между участниками партнерской сети. Производитель лекарства выкупил ее у брокеров и с помощью данных вашей дисконтной карты нашел ваш аккаунт в Facebook (по словам компании, брокеры шифруют личную информацию, но все равно ее можно сопоставить с тем, что указано в вашем профиле).

Затем производитель лекарства решил запустить рекламу для аудитории конкретного возраста, которая покупала ее медикаменты или средства конкурентов. Так вы и увидели эту рекламу.

Как это ограничить: откажитесь от использования дисконтных карты или указывайте при регистрации почту и номер телефона, которыми вы не пользуетесь.

Где вы были

Что может быть лучше вашей истории покупок? Разумеется, ваши геоданные. Вы недавно заходили в какой-то магазин? Реклама напомнит вам, что нужно будет туда вернуться. Вы находитесь рядом с каким-то заведением? Держите купон на скидку!

Рекламодатели узнают о ваших перемещениях с помощью GPS, точек Wi-Fi рядом с вами, IP-адресов и многого другого.

Как это ограничить: ограничение можно установить в настройках мобильного приложения Facebook. Зайдите в Настройки > Настройки аккаунта > Местоположение и запретите отслеживание геолокации. Отключите также историю перемещения.

Фото: Wilson Rothman

Другие приложения тоже могут определять ваше положение. Чтобы это запретить, зайдите в настройки телефона и выберите «Конфиденциальность», а затем «Службы геолокации». Проверьте, какие настройки стоят в приложениях из списка (везде должно быть «Никогда» или «При использовании программы», но не «Всегда»).

Какие приложения вы используете

Разбираем случай с весами. Их реклама могла появиться у вас в ленте, потому что до этого вы скачивали приложение для здорового питания. Скорее всего, это приложение показывает рекламу из сети для аудитории Facebook. Даже если вы не авторизовались в нем через Facebook, оно все равно может найти вас по рекламному идентификатору, который есть у вашего телефона. После запуска приложения идентификатор отнес вас к аудитории, которая заботится о здоровом питании и поддержании нормального веса.

Фото: Wilson Rothman

Как это ограничить: если у вас iOS, зайдите в Настройки > Конфиденциальность > Реклама и включите «Ограничение трекинга». Вы можете также сбросить идентификатор. Если у вас Android, зайдите в Настройки > Google > Реклама > Отключить персонализацию рекламы.

На что вы кликали или тапали

Благодаря истории вашего браузера Facebook может узнать о вас все. Плагин Facebook Pixel установлен на миллионах сайтов и приложений и позволяет рекламодателям и Facebook определять, что вы там делаете.

Как это ограничить: таргетированную рекламу используют такие крупные технологические компании, как Facebook, Amazon , Google и другие. В некоторых случаях ее можно отключить. На Facebook вы можете зайти в Настройки > Настройки аккаунта > Реклама > Настройки рекламы и отключить все опции на этой странице. Можете также удалить все интересы, которые указал за вас Facebook.

Поставьте плагины для браузера Ghostery или Privacy Badger. С их помощью вы увидите все отслеживающие плагины на сайтах и сможете их отключить.

Кем вы являетесь

Вся эта информация плюс ваши действия в Facebook и Instagram — какие страницы и публикации вы лайкали, кто у вас в друзья и так далее — позволяет составить ваш четкий портрет.

Брокеры данных могут сделать его еще точнее — какая у вас зарплата, какие автомобили вы любите, какого размера ваш дом, ваши политические взгляды, как вы тратите деньги и так далее.

Эти данные позволяют любому рекламодателю зайти в Менеджер рекламы Facebook и настроить таргетирование. Любой желающий может найти в настройках нужную аудиторию, например, тех, кто проживает в определенном районе, купили мебель и собираются скоро переезжать.

Как это ограничить: удалите Facebook и поселитесь в бункере. На самом деле ничто не поможет полностью остановить эту рекламу.

«Когда таргетирование используется правильно, реклама становится лучше, — считает представитель Facebook Джо Осборн. — Поэтому мы разрабатываем инструменты таргетирования так, чтобы они не сообщали рекламодателям личную информацию о пользователях, из-за чего люди могут контролировать, какую рекламу они видят».

Но проблема в том, что до конца непонятно, как именно эта реклама доходит до нас. Если вы верите, что Facebook все-таки прослушивает ваш телефон, вы можете всегда отключить микрофон. Если у вас iOS, зайдите в Настройки > Конфиденциальность > Микрофон > Facebook. Для Android нужно зайти в Настройки > Приложения > Facebook > Разрешения > Отключить микрофон.

Фото: Joanna Stern

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