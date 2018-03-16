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Гуляем по Disneyland, не вставая с дивана: секреты Google Maps
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Гуляем по Disneyland, не вставая с дивана: секреты Google Maps 

Chip.ru 16 марта 2018
Фото: Chip.ru
Флоридский «Walt Disney World Resort» — крупнейший в мире парк развлечений, который раскинулся на площади в 15 000 гектаров. Кроме многочисленных тематических аттракционов, здесь есть несколько аквапарков, 23 отеля и множество ресторанов и магазинов.
Входной билет в Диснейленд стоит больше 100 долларов, да и поездка в США — удовольствие не из дешевых. Однако с помощью Google Maps можно совершить виртуальный тур по территории знаменитого парка развлечений, не потратив ни копейки.
Это возможно благодаря функции Streetview — Google сделала красочные панорамы улиц на территории Диснейленда и привязала фотографии к нужным координатам. Просто перейдите по этой ссылке, выберите нужную локацию и управляйте своим движением с помощью мыши. Кроме известного сказочного замка вы увидите многие достопримечательности и тематические парки, а также сможете заглянуть в дом Микки и Минни Маус, посетить Disney Hollywood Studios, посетить планету Пандора из Аватара и мир Хранителей Галактики.
Конечно, это не заменит настоящий визит в Диснейленд, но поможет прикоснуться к чудесному миру фантазий Disney.
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