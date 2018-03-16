MailChimp попытается остановить рассылку вирусов со своих аккаунтов

Представители MailChimp, одного из крупнейших сервисов email-рассылки, пообещали разобраться с фактом рассылки вредоносных писем с аккаунтов системы. Ранее эксперты по вопросам кибербезопасности не раз обвиняли сервис в том, что он часто становится средством распространения вирусов и вредоносных программ.

MailChimp используется не только для коммерческих рассылок, но и для рассылки бюллетеней, счетов-фактур и подтверждений заказов. Письма, отправленные через этот сервис, почти всегда проходят проверку подлинности, а провайдеры склонны добавлять их в белый список. Поэтому сообщения легко достигают адресатов, а те, принимая их за рекламу или официальные уведомления, открывают зараженные файлы и становятся жертвами преступников.

В одном из примеров, представленном в блоге My Online Security, злоумышленники взломали MailChimp-аккаунт Red Bull Records и рассылали фишинговые письма.

"Неясно, как спамерам удалось получить доступ к системам MailChimp; проблема может быть в уязвимости стороннего, интегрируемого в систему, плагина или в недостатках самого сервиса; а может, учетные данные клиентов были украдены с помощью фишинговой атаки", — написал в блоге Мартин Гроотен, редактор отраслевого журнала Virus Bulletin.

Британский эксперт Кевин Бомонт пожаловался на то, что с помощью сервиса еще с декабря 2017 года постоянно рассылают вредоносную программу Gootkit banking. Он пригрозил посоветовать компаниям прекратить использовать сервис, если MailChimp не исправит ситуацию к апрелю.

MailChimp признали проблему и пообещали решить ее в ближайшее время, а пока посоветовали пользователям защищать свои аккаунты с помощью двухфакторной аутентификации.