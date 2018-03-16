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Пользователи крупнейших провайдеров в России столкнулись с массовыми сбоями интернет-доступа
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Пользователи крупнейших провайдеров в России столкнулись с массовыми сбоями интернет-доступа 

RB.ru 16 марта 2018
Собеседники «Ъ» предположили, что проблемы с доступом к интернету у абонентов сразу многих провайдеров были вызваны действиями администраторов запрещенных в России сайтов. По словам источника, именно 14 марта множество сайтов из реестра блокировки Роскомнадзора внесли значительное количество записей своих новых IP-адресов в базу данных интернет-имен.
Операторы связи обязаны немедленно блокировать все указанные IP-адреса, но столь большое количество одновременно блокированных адресов могло превысить возможности системы фильтрации провайдеров.
Сотрудник крупного провайдера подтвердил, что массовый сбой связан с атакой на ряд интернет-ресурсов, внесенных в реестр Роскомназдора, что и вызвало зависание системы фильтрации у операторов.
«Сайты, запрещенные в Роскомнадзоре, начали генерить IP-адреса в огромном количестве, в пиковый период они генерили больше миллиона адресов. Потому система у операторов полегла», — рассказал собеседник в крупном операторе связи.
В Роскомнадзоре также отметили рост сбоев в работе ряда провайдеров, но заявили, что проблема «не носила комплексный характер». Ведомство настаивает, что проблема не была связана со сбоев в работе системы блокировки.
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