Хакеры взломали сайт Кубанского казачьего войска

Это произошло ночью 16 марта. Атаке подвергся не только сайт, но и электронная почта.

Злоумышленники создали копию сайта, так называемое «зеркало» При переходе по ссылке, которая должна вести на интернет-портал войска, появлялась страница, оформленная так же, как и сайт Кубанского казачьего войска.

На ней были опубликованы обращения, якобы от лица казаков, которые призывают бойкотировать выборы.

В Кубанском казачьем войске сделали официальное заявление о том, что это не их сайт.

В настоящее время ведутся технические работы по устранению взлома.