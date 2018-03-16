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Хакеры взломали сайт Кубанского казачьего войска
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Хакеры взломали сайт Кубанского казачьего войска 

АиФ-Кубань 16 марта 2018
Фото: АиФ-Кубань
Это произошло ночью 16 марта. Атаке подвергся не только сайт, но и электронная почта.
Злоумышленники создали копию сайта, так называемое «зеркало» При переходе по ссылке, которая должна вести на интернет-портал войска, появлялась страница, оформленная так же, как и сайт Кубанского казачьего войска.
На ней были опубликованы обращения, якобы от лица казаков, которые призывают бойкотировать выборы.
В Кубанском казачьем войске сделали официальное заявление о том, что это не их сайт.
В настоящее время ведутся технические работы по устранению взлома.
Инцидентом также занимаются правоохранительные органы.
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